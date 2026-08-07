Hertha-Fans sorgen für Unterbrechung bei Zweitliga-Auftakt

Johannes Vehren 07.08.2026 • 21:52 Uhr Beim Zweitliga-Auftakt zwischen dem VfL Bochum und Hertha BSC kommt es zu einer fünfminütigen Unterbrechung. Der Grund ist ein Banner der Gäste-Fans.

Fan-Ärger beim Zweitliga-Auftakt! In der ersten Halbzeit der Partie des VfL Bochum gegen Hertha BSC (0:1) ist es zu einer fünfminütigen Unterbrechung gekommen.

Ein Banner der Gästefans mit der Aufschrift „Das Relikt des Arbeiterklubs: Wir malochen, ihr kassiert!“ hatte ein Fluchttor versperrt, die Stadionsicherheit war folglich nicht mehr gewährleistet.

Schiedsrichter Wolfgang Haslberger machte während einer Verletzungsunterbrechung in der 18. Minute darauf aufmerksam und ließ das Spielgeschehen nicht weiterlaufen. Per Grafik auf den Stadionanzeigen wurden die Hertha-Fans darum gebeten, das Banner abzunehmen.

Hertha-Fans von Durchsagen unbeeindruckt

Die Anhänger zeigten sich von den Durchsagen und den Nachrichten auf der Anzeigetafel jedoch zunächst unbeeindruckt und ließen das Banner hängen. In der Zwischenzeit blieben beide Mannschaften auf dem Platz und nutzten die Unterbrechung für eine Trinkpause und Passeinheiten.

Nach rund fünf Minuten gingen die Fans der Aufforderung doch nach und entfernten ihr Schriftband. Die Partie konnte daraufhin fortgesetzt werden.