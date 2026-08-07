Hertha-Fans sorgen für Unterbrechung bei Zweitliga-Auftakt

Fan-Ärger beim Zweitliga-Auftakt! In der ersten Halbzeit der Partie des VfL Bochum gegen Hertha BSC (0:1) ist es zu einer fünfminütigen Unterbrechung gekommen.
Hertha-Fans sorgen für Unterbrechung
Ein Banner der Gästefans mit der Aufschrift „Das Relikt des Arbeiterklubs: Wir malochen, ihr kassiert!“ hatte ein Fluchttor versperrt, die Stadionsicherheit war folglich nicht mehr gewährleistet.
Schiedsrichter Wolfgang Haslberger machte während einer Verletzungsunterbrechung in der 18. Minute darauf aufmerksam und ließ das Spielgeschehen nicht weiterlaufen. Per Grafik auf den Stadionanzeigen wurden die Hertha-Fans darum gebeten, das Banner abzunehmen.
Hertha-Fans von Durchsagen unbeeindruckt
Die Anhänger zeigten sich von den Durchsagen und den Nachrichten auf der Anzeigetafel jedoch zunächst unbeeindruckt und ließen das Banner hängen. In der Zwischenzeit blieben beide Mannschaften auf dem Platz und nutzten die Unterbrechung für eine Trinkpause und Passeinheiten.
Nach rund fünf Minuten gingen die Fans der Aufforderung doch nach und entfernten ihr Schriftband. Die Partie konnte daraufhin fortgesetzt werden.
Die Hertha-Fans durften noch vor dem Seitenwechsel jubeln, Sebastian Grönning erzielte in der 39. Minute die Gäste-Führung. Der Stürmer schoss damit das Tor des Tages.