Berlins Matchwinner Grönning: "Veränderte Perspektive"

SID 08.08.2026 • 06:08 Uhr Der Stürmer meldet sich bei Hertha BSC zurück. Sein zweieinhalb Monate alter Sohn hat daran einen Anteil.

Nach einer zuletzt schwierigen Zeit beim Fußball-Zweitligisten Hertha BSC stieg Sebastian Grönning beim knappen 1:0 (1:0)-Auftakterfolg beim VfL Bochum am Freitag zum Matchwinner auf. Ein Grund für die verbesserte Form, so verriet der 29 Jahre alte Däne anschließend in der Mixed Zone, sei die zweieinhalb Monate zurückliegende Geburt seines Sohnes.

„Jetzt habe ich eine schöne Familie zu Hause und die gibt mir Ruhe und Unterstützung. Das hat mir jetzt geholfen“, sagte Grönning, der beim Saisoneröffnungsspiel die Gäste mit einem feinen Lupfer in der 39. Minute auf die Siegerstraße gebracht hatte.

Seine Leistung habe auch von der „veränderten Perspektive aufs Leben“ profitiert. „Normalerweise kannst du als Fußballer ein schlechtes Training mit nach Hause bringen, aber jetzt habe ich keine Zeit mehr, mich darum zu kümmern, wenn mein Sohn kackt und weint“, so Grönning.

2. Bundesliga: Grönning spricht über Druck

Noch vor vier Monaten, als Grönning in der Rückrunde der vergangenen Saison auf zunehmend weniger Spielzeit kam, hatte Trainer Stefan Leitl ihn öffentlich kritisiert: „Wir erwarten mehr an Leistung von ihm, auch im Training. Wir sind nicht zufrieden damit.“