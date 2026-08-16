Dreierpack! Grodowski-Show gegen Cottbus

SID 16.08.2026 • 15:26 Uhr Der starke Mittelstürmer sichert der Arminia unter anderem mit einem schönen Lupfer und per Strafstoß den Sieg gegen den harmlosen Aufsteiger.

Dank Dreifach-Torschütze Joel Grodowski hat Arminia Bielefeld seine Niederlage zum Saisonauftakt in der 2. Fußball-Bundesliga wettgemacht. Nach dem 1:2 am ersten Spieltag beim Karlsruher SC besiegten die Ostwestfalen Energie Cottbus bei ihrem Heimdebüt 3:0 (2:0).

Die Mannschaft von Trainer Oliver Kirch ist damit punktgleich mit dem Aufsteiger aus der Lausitz, der mit einem 3:1 gegen Hannover 96 gestartet war.

Grodowski trifft dreifach gegen Cottbus

Nachdem ihm zunächst ein Treffer wegen Abseits aberkannt worden war (20.), schlug der starke Grodowski gegen defensiv anfällige Gäste zunächst innerhalb von elf Minuten (26. und 37.) zweimal regelkonform zu, beim zweiten Mal mit einem wunderschönen Lupfer. Auch danach sorgte der 28-Jährige wiederholt für Aufregung. Seinen dritten Treffer erzielte Grodowski per Foulelfmeter (76.).