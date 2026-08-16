Dreierpack! Grodowski-Show gegen Cottbus

Dank Dreifach-Torschütze Joel Grodowski hat Arminia Bielefeld seine Niederlage zum Saisonauftakt in der 2. Fußball-Bundesliga wettgemacht. Nach dem 1:2 am ersten Spieltag beim Karlsruher SC besiegten die Ostwestfalen Energie Cottbus bei ihrem Heimdebüt 3:0 (2:0).
Grodowski-Show gegen Cottbus
Die Mannschaft von Trainer Oliver Kirch ist damit punktgleich mit dem Aufsteiger aus der Lausitz, der mit einem 3:1 gegen Hannover 96 gestartet war.
Grodowski trifft dreifach gegen Cottbus
Nachdem ihm zunächst ein Treffer wegen Abseits aberkannt worden war (20.), schlug der starke Grodowski gegen defensiv anfällige Gäste zunächst innerhalb von elf Minuten (26. und 37.) zweimal regelkonform zu, beim zweiten Mal mit einem wunderschönen Lupfer. Auch danach sorgte der 28-Jährige wiederholt für Aufregung. Seinen dritten Treffer erzielte Grodowski per Foulelfmeter (76.).
Cottbus, das monatelang ohne Mittelstürmer Erik Engelhardt (Kreuzband/Meniskus) auskommen muss, mühte sich um den Anschluss, allerdings fehlten offensiv Ideen und Durchschlagskraft. Die Arminia stand weitgehend sicher und hätte bei besserer Chancenauswertung noch höher gewinnen können: Benjamin Boakye vergab einen weiteren Treffer kläglich (72.).