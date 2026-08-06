Irvine-Nachfolger: Nemeth neuer Kapitän bei St. Pauli

Einen Tag nach dem Abgang des langjährigen Spielführers Jackson Irvine hat der FC St. Pauli einen neuen Kapitän. Wie der Absteiger aus der Fußball-Bundesliga am Donnerstag mitteilte, wird Abwehrspieler David Nemeth das Amt übernehmen. Der 25 Jahre alte Österreicher spielt seit der Saison 2022/23 für die Hamburger.
Irvine-Nachfolger bei St. Pauli fix
Trainer Marcel Rapp hat eine Entscheidung getroffen. Zwei Zugänge werden zu Stellvertretern.
St. Paulis neuer Trainer Marcel Rapp bestimmte im Vorfeld des Zweitligaauftakts gegen die SpVgg Greuther Fürth am Sonntag (13.30 Uhr) auch die beiden Stellvertreter.
Irvine wechselte nach Japan
Unterstützt wird Nemeth zukünftig von den Zugängen Marcus Mathisen (1. FC Magdeburg) und Branimir Hrgota (Fürth). Dem Mannschaftsrat gehören zudem Torwart Ben Voll, Abwehrspieler Lars Ritzka und Stürmer Martijn Kaars an.
Am Mittwoch hatte der Verein den Abschied des langjährigen Kapitäns Irvine bekannt gegeben. Der australische Nationalspieler schloss sich dem japanischen Erstligisten Cerezo Osaka an. Über die Ablösesumme wurde von beiden Vereinen Stillschweigen vereinbart.