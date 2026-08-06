Irvine-Nachfolger: Nemeth neuer Kapitän bei St. Pauli

SID 06.08.2026 • 10:27 Uhr Trainer Marcel Rapp hat eine Entscheidung getroffen. Zwei Zugänge werden zu Stellvertretern.

Einen Tag nach dem Abgang des langjährigen Spielführers Jackson Irvine hat der FC St. Pauli einen neuen Kapitän. Wie der Absteiger aus der Fußball-Bundesliga am Donnerstag mitteilte, wird Abwehrspieler David Nemeth das Amt übernehmen. Der 25 Jahre alte Österreicher spielt seit der Saison 2022/23 für die Hamburger.

St. Paulis neuer Trainer Marcel Rapp bestimmte im Vorfeld des Zweitligaauftakts gegen die SpVgg Greuther Fürth am Sonntag (13.30 Uhr) auch die beiden Stellvertreter.

Irvine wechselte nach Japan

Unterstützt wird Nemeth zukünftig von den Zugängen Marcus Mathisen (1. FC Magdeburg) und Branimir Hrgota (Fürth). Dem Mannschaftsrat gehören zudem Torwart Ben Voll, Abwehrspieler Lars Ritzka und Stürmer Martijn Kaars an.