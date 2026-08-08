Doppelpacker glänzt bei Senft-Debüt für den KSC gegen Bielefeld

SID 08.08.2026 • 14:57 Uhr Der neue KSC-Trainer Maximilian Senft feiert dank Doppelpacker Moritz Broschinski einen gelungenen Einstand im Wildpark. Sein Gegenüber Oliver Kirch startet mit einer Niederlage in seine Amtszeit.

Der Karlsruher SC hat zum Zweitliga-Start das Duell der Trainer-Debütanten gegen Arminia Bielefeld gewonnen. Mit dem neuen Coach Maximilian Senft setzte sich der KSC in einem intensiven Spiel mit 2:1 (1:0) durch, die Arminia ging mit ihrem neuen Trainer Oliver Kirch leer aus. Der vom FC Basel ausgeliehene Moritz Broschinski (35./78.) traf doppelt, Marvin Mehlem (80.) verkürzte noch.

„Wir wollen intensiv spielen und unbedingt unsere Fans mitnehmen“, hatte der aus Ried geholte Österreicher Senft vor dem Spiel bei Sky gesagt. Der Nachfolger von Christian Eichner durfte nach einer guten halben Stunde erstmals jubeln: Broschinski schlug einen Haken und traf aus wenigen Metern Entfernung ins rechte untere Eck.

Broschinski trifft doppelt beim Saisonauftakt

Auf der Gegenseite haderte Kirch, als Nachfolger von Mitch Kniat vom Regionalligisten Borussia Mönchengladbach II geholt, mit dem Schicksal – alleine Jannik Rochelt (7./37.) scheiterte zweimal an der Latte. Auch nach der Pause war die Arminia gleichwertig, hatte aber Pech im Abschluss. In der Schlussphase wurde es dann noch einmal turbulent.

Es fehlt die Konstanz über 90 Minuten, bilanzierte der Neu-Bielefelder Oliver Kirch, der die Niederlage als „nicht maximal notwendig“ einordnete.