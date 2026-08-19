Wechsel nach Granada: Gimber verlässt Heidenheim

SID 19.08.2026 • 20:54 Uhr Benedikt Gimber verlässt den 1. FC Heidenheim und wechselt zum FC Granada. Der Innenverteidiger geht nach drei Jahren und spielt künftig in der Segunda División.

Innenverteidiger Benedikt Gimber verlässt nach drei Jahren den Fußball-Zweitligisten 1. FC Heidenheim und wechselt nach Spanien.

Der 29-jährige spielt künftig in der Segunda División für den FC Granada, das gab Heidenheim am Mittwoch bekannt. Gimbers Vertrag beim Absteiger lief ursprünglich bis 2028. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

„Gimbo war in den letzten drei Jahren ein wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft und hat dabei auf und neben dem Platz stets Verantwortung übernommen. Er hat mit seinem Charakter als Persönlichkeit optimal zu uns gepasst“, sagte der Vorstandsvorsitzender Holger Sanwald.