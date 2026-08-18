Wolfsburg verpflichtet WM-Fahrer Bernhardsson aus Kiel

SID 18.08.2026 • 19:37 Uhr Alexander Bernhardsson wechselt zum VfL Wolfsburg. Der 27-Jährige Schwede wechselt nach rund zweieinhalb Jahren bei den Kielern zum Bundesliga-Absteiger.

Fußball-Zweitligist VfL Wolfsburg hat mit dem schwedischen WM-Fahrer Alexander Bernhardsson eine weitere Offensivkraft verpflichtet. Wie der Bundesliga-Absteiger am Dienstag mitteilte, kommt der 27-Jährige vom Ligakonkurrenten Holstein Kiel zu den Wölfen.

Der Flügelspieler, der in allen drei WM-Gruppenspielen seines Landes von Beginn an auf dem Platz stand, unterschrieb einen Vertrag bis 2029. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

„Alexander ist offensiv flexibel einsetzbar und bringt mit seiner Schnelligkeit, seinem starken Antritt und seiner Beweglichkeit vielversprechende Qualitäten mit“, sagte VfL-Sportdirektor Pirmin Schwegler, der vor allem Bernhardssons „Stärke als Vorlagengeber“ hervorhob.