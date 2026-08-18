Wolfsburg verpflichtet WM-Fahrer Bernhardsson aus Kiel

Fußball-Zweitligist VfL Wolfsburg hat mit dem schwedischen WM-Fahrer Alexander Bernhardsson eine weitere Offensivkraft verpflichtet. Wie der Bundesliga-Absteiger am Dienstag mitteilte, kommt der 27-Jährige vom Ligakonkurrenten Holstein Kiel zu den Wölfen.
Wolfsburg verpflichtet WM-Fahrer
Alexander Bernhardsson wechselt zum VfL Wolfsburg. Der 27-Jährige Schwede wechselt nach rund zweieinhalb Jahren bei den Kielern zum Bundesliga-Absteiger.
Stürmer Alexander Bernhardsson
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Der Flügelspieler, der in allen drei WM-Gruppenspielen seines Landes von Beginn an auf dem Platz stand, unterschrieb einen Vertrag bis 2029. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)
„Alexander ist offensiv flexibel einsetzbar und bringt mit seiner Schnelligkeit, seinem starken Antritt und seiner Beweglichkeit vielversprechende Qualitäten mit“, sagte VfL-Sportdirektor Pirmin Schwegler, der vor allem Bernhardssons „Stärke als Vorlagengeber“ hervorhob.
Bernhardsson kam 2024 von IF Elfsborg nach Kiel. An der Förde absolvierte er 57 Pflichtspiele, in denen er 15 Tore und 14 Vorlagen beisteuerte. Mit der schwedischen Nationalmannschaft schaffte er es bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada bis ins Achtelfinale.