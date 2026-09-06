Auch in Osnabrück: Braunschweig verliert weiter

SID 06.09.2026 • 15:23 Uhr Die Eintracht verliert zum vierten Mal in Serie. Dabei hatte die Saison so spektakulär gut begonnen.

Ein Kantersieg zum Auftakt – und dann gar nichts mehr: Eintracht Braunschweig rutscht in der 2. Fußball-Bundesliga in die Krise. Trotz starker erster Halbzeit verlor die Mannschaft von Trainer Lars Kornetka beim Aufsteiger VfL Osnabrück am Sonntag mit 1:3 (0:0). Es war die vierte Pflichtspielniederlage in Serie seit dem 6:1 beim 1. FC Magdeburg am ersten Spieltag.

Die Braunschweiger waren zwar lange deutlich stärker, ohne allerdings in Führung zu gehen, wie es verdient gewesen wäre. Von zwölf Torschüssen der Gäste (Osnabrück: 1) vor der Pause war ein Pfostenschuss von Andi Hoti (21.) der gefährlichste, Osnabrücks Kapitän Jannik Müller hatte den Ball abgefälscht.

Kofi Kyereh trifft nach langer Leidenszeit

Die VfL-Profis wirkten vier Tage nach ihrem Pokal-Spiel gegen den FC Bayern München (1:4) anfangs müde. Selten näherte sich das Team von Trainer Timo Schultz dem gegnerischen Strafraum – auch Robin Meißner, gegen die Bayern Schütze eines Traumtores, war lange abgemeldet. Dann aber genügte eine Szene mit zwei Kopfbällen nach einer Ecke für das 1:0. Der sieben Minuten zuvor eingewechselte Daniel Kofi Kyereh, der fast vier Jahre verletzungsbedingt kein Profispiel bestreiten konnte, stocherte den Ball über die Linie (52.).