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Konsequenzen nach Pokal-Eklat? DFB ermittelt gegen St. Pauli

DFB ermittelt gegen St. Pauli

Dem FC St. Pauli steht offenbar Ärger ins Haus. Nach einer Anzeige von Rot-Weiss Essen fordert der DFB-Kontrollausschluss den Zweitligisten zur Stellungsnahme auf.
St. Pauli muss weiter auf den ersten Saisonsieg warten. Der Bundesliga-Absteiger verliert in der ersten Pokalrunde bei Rot-Weiss Essen. Ein Missgeschick ist besonders bitter. Kommentator: Tim Baake.
SID
Dem FC St. Pauli steht offenbar Ärger ins Haus. Nach einer Anzeige von Rot-Weiss Essen fordert der DFB-Kontrollausschluss den Zweitligisten zur Stellungsnahme auf.

Der DFB-Kontrollausschuss ermittelt nach Informationen des NDR gegen den Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli. Demnach hatte es während der Erstrundenpartie im DFB-Pokal bei Rot-Weiss Essen „Nazi-Schweine“-Rufe der St. Pauli-Fans in Richtung der Essener Anhänger gegeben. Essen erstattete daraufhin Anzeige beim Deutschen Fußball-Bund.

St. Pauli soll Stellungnahme abgeben

Laut NDR hat der DFB-Kontrollausschuss St. Pauli nun zu einer Stellungnahme aufgefordert. „Wir haben kein Problem damit, dass die Vorfälle rund um das Spiel vom DFB-Kontrollausschuss aufgeklärt werden“, wird St. Pauli-Pressesprecher Patrick Gensing vom NDR zitiert. Die Hamburger verloren die Partie beim Drittligisten mit 0:2.

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