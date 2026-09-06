Konsequenzen nach Pokal-Eklat? DFB ermittelt gegen St. Pauli

Der DFB-Kontrollausschuss ermittelt nach Informationen des NDR gegen den Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli. Demnach hatte es während der Erstrundenpartie im DFB-Pokal bei Rot-Weiss Essen „Nazi-Schweine“-Rufe der St. Pauli-Fans in Richtung der Essener Anhänger gegeben. Essen erstattete daraufhin Anzeige beim Deutschen Fußball-Bund.
DFB ermittelt gegen St. Pauli
Dem FC St. Pauli steht offenbar Ärger ins Haus. Nach einer Anzeige von Rot-Weiss Essen fordert der DFB-Kontrollausschluss den Zweitligisten zur Stellungsnahme auf.
St. Pauli soll Stellungnahme abgeben
Laut NDR hat der DFB-Kontrollausschuss St. Pauli nun zu einer Stellungnahme aufgefordert. „Wir haben kein Problem damit, dass die Vorfälle rund um das Spiel vom DFB-Kontrollausschuss aufgeklärt werden“, wird St. Pauli-Pressesprecher Patrick Gensing vom NDR zitiert. Die Hamburger verloren die Partie beim Drittligisten mit 0:2.