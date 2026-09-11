Neue Entwicklung um Wagner

Steht Sandro Wagner vor einer Rückkehr in den Fußball? Der einstige Spieler des FC Bayern soll bei einem Klub aus dem Ausland weit oben auf der Liste stehen. Doch es gibt neue Entwicklungen.

Der FC Basel befindet sich nach der Trennung von Stephan Lichtsteiner auf Trainersuche. Ein bekannter Name aus Deutschland stand dabei zunächst im Fokus: Sandro Wagner galt als heißer Kandidat auf den vakanten Cheftrainerposten – das berichtete der kicker.

Einer jüngsten Meldungen aus der Schweiz zufolge, ist ein Comeback von Wagner auf der Trainerbank eher unwahrscheinlich. Laut Blick sei der 38-Jährige beim FC Basel „kein Thema“.

Sandro Wagner wurde Anfang Dezember als Trainer beim FC Augsburg freigestellt Sandro Wagner wurde Anfang Dezember als Trainer beim FC Augsburg freigestellt © IMAGO/STEINSIEK.CH

Die Basler hatten sich am Mittwoch etwas überraschend von Lichtsteiner getrennt. Ausschlaggebend waren nach Vereinsangaben ausbleibende sportliche Fortschritte sowie die Entwicklung der Mannschaft. Nach sieben Ligaspielen standen lediglich zehn Punkte zu Buche, zuletzt kassierte der 21-malige Schweizer Meister Niederlagen gegen den FC Sion und den FC Lugano.

Wagner seit Aus beim FC Augsburg ohne Job

Assistenztrainer Luigi Nocentini übernahm interimsweise als Trainer. Für den zuvor als Nachfolger gehandelten Wagner wäre es die erste Station im Ausland gewesen.

Seine bisher größeren Erfolge an der Seitenlinie feierte er bei der SpVgg Unterhaching, die er 2023 in die 3. Liga führte. Anschließend arbeitete er beim DFB unter anderem als Co-Trainer der Nationalmannschaft. Weniger erfolgreich verlief dagegen seine Zeit beim FC Augsburg.

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Dort übernahm Wagner im Sommer 2025 seinen ersten Bundesligisten, wurde nach nur 14 Spielen und einem Punkteschnitt von 0,93 jedoch bereits im Dezember wieder entlassen.

Zuletzt hatte Wagner betont, dass er sich bei seinem nächsten Karriereschritt Zeit lassen wolle. „Die nächste Entscheidung möchte ich so treffen, dass sie für beide Seiten passt“, sagte er im Sommer dem kicker. Der 38-Jährige suche die „richtige“ Herausforderung und wolle keine übereilte Entscheidung treffen (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker).

In der Schweiz werden darüber hinaus noch weitere Namen für den Trainerposten in Basel gehandelt. Als Alternativen gelten unter anderem der frühere Union Berlin-Trainer Nenad Bjelica sowie weitere internationale Kandidaten.

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