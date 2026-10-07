Der ehemalige DFB-Kapitän Philipp Lahm bescheinigt seinem langjährigen Weggefährten Miroslav Klose eine tadellose Arbeit als Trainer in Nürnberg.

Philipp Lahm (42) hat die Entwicklung von Trainer Miroslav Klose beim 1. FC Nürnberg gelobt. Der Kapitän der Weltmeister von 2014 hebt vor allem das gute Gespür seines ehemaligen Nationalmannschaftskollegen für dessen Spielerauswahl hervor.

„Miro trägt die DNA eines guten Trainers in sich“, schreibt Lahm in einer ZEIT-Kolumne über den 48-Jährigen. Zudem erwähnt der 113-malige Nationalspieler, dass Klose auf einen festen Kern an Spielern, auch aus dem eigenen Nachwuchs setze und zieht dabei sogar Parallelen zu Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain. „Miro macht, was ihn von vielen unterscheidet, die Dinge nicht komplizierter, als sie sind.“

Philipp Lahm (l.) und Miroslav Klose (r.) Philipp Lahm (l.) und Miroslav Klose (r.) © IMAGO/TT

Lahm und Klose wurden 2014 Weltmeister in Brasilien

Als Gegenbeispiel nannte Lahm den früheren Bundestrainer Julian Nagelsmann, den er für dessen häufige Systemänderungen bei der Nationalmannschaft kritisierte. Dadurch habe Nagelsmann eine Entwicklung verhindert. Außerdem plädiert Lahm dafür, dem Nachwuchs eine Chance zu geben, immerhin unterhielten die Bundesligaklubs „teure Akademien“. Auch bei der Talentförderung sieht er Klose als Ausnahme in Deutschland.

Der Länderspiel-Rekordtorschütze arbeitet im dritten Jahr beim Zweitligisten aus Nürnberg, mit dem er zurzeit auf Rang zwei liegt. Klose und Lahm haben gemeinsam mehr als 80 Länderspiele bestritten und wurden 2014 in Brasilien Weltmeister. Das Finale in Rio war zugleich ihr letztes Spiel für Deutschland.