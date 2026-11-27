Das Team von Trainer Miroslav Klose unterliegt beim 1. FC Heidenheim.

Der 1. FC Nürnberg gerät in der 2. Fußball-Bundesliga allmählich aus dem Tritt. Die Mannschaft von Trainer Miroslav Klose unterlag zum Auftakt des 13. Spieltags beim Bundesliga-Absteiger 1. FC Heidenheim mit 1:3 (1:1) und kassierte die zweite Niederlage in Folge. Nürnberg könnte im Laufe des Wochenendes von einem Aufstiegsplatz rutschen.

Patrick Mainka (13.), Budu Siwsiwadse (61.) und Jan Schöppner (65.) trafen für den FCH. Nürnberg hatte zwischenzeitlich das 1:1 durch ein Eigentor von Marcel Costly (39.) erzielt.

Klose gestikuliert an der Seitenlinie Klose gestikuliert an der Seitenlinie © picture-alliance/dpa/SID/Tom Weller

2. Bundesliga: Nürnberg macht das Spiel, aber verliert

In Heidenheim war Nürnberg weitgehend spielbestimmend, leistete sich aber immer wieder Aussetzer in der Defensive. Das 0:1 fiel nach einer umstrittenen Ecke. Mainka traf per Kopf – Klose beschwerte sich vergebens. Aus Sicht des früheren Torjägers hätte es Abstoß geben müssen.

Nürnberg hielt sich damit jedoch nicht lange auf und drängte erfolgreich auf den Ausgleich. Nach der Pause blieben die Franken überlegen und erspielten sich mehrere Chancen. Die FCH-Defensive war aber aufmerksam – im Gegensatz zu der Nürnberger Abwehr.

Siwsiwadse traf aus dem Gewühl zum 2:1, unmittelbar darauf legte Schöppner das 3:1 nach. Nürnberg traf in der folge noch zweimal die Latte und rannte bis zum Schluss an.

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