BVB - FC Bayern: Stimmen zum Supercup mit Nagelsmann zu Flick, Rose und Reus

Julian Nagelsmann (Trainer FC Bayern): “Es war ein sehr, sehr gutes Fußballspiel. Beide Teams sind noch nicht so im Rhythmus, es war spektakulär. Am Ende ist es verdient, aber es hätte in Phasen des Spiels auch kippen können. Ich finde, dass wir sehr gut verteidigt haben. Wir waren sehr aggressiv und hatten viele hohe Ballgewinne. Wir hatten dann gleich drei riesige Chancen, da müssen wir eigentlich in Führung gehen. Die Führung war dann verdient. In der zweiten Halbzeit musste Dortmund mehr riskieren. Da haben wir einen Tick zu viele Bälle verloren. Es war aber insgesamt ein absolut verdienter Sieg für uns.”