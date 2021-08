FC Bayern: Josip Stanisic - Entscheidung gegen DFB-Team und für Kroatien-U21

Der in München geborene Stanisic zählt bisher zu den Gewinnern unter Bayerns Neutrainer Julian Nagelsmann, kam in allen drei bisherigen Pflichtspielen zum Einsatz, davon zweimal sogar von Beginn an als Ersatz für den etatmäßigen, aber noch verletzten Rechtsverteidiger Benjamin Pavard. (NEWS: Alles zur Bundesliga)