Fussball: Rummenigge bangt um deutschen Fußball

So zum Beispiel über Superstar Lionel Messi, dessen tränenreicher Abgang vom FC Barcelona er bedauert: “Als ich davon erfuhr, hat mich das ehrlich gesagt etwas traurig gemacht. Barcelona und Messi - das war eine erfolgreiche Ehe über 21 Jahre, die jetzt geschieden wird”, erklärt Rummenigge im Gespräch mit der SportBild und macht deutlich: “Der FC Barcelona wird enorm an Attraktivität verlieren, das ist klar, egal ob der Verein Meister oder Champions-League-Sieger in der nächsten Saison wird. Messi hat den Klub überstrahlt.”