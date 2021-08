Sandro Wagner: Ex-Bayern-Stürmer will bei Unterhaching durchstarten

Sandro Wagner: Ich brauche keine Dinge, die mich erden! Ich freue mich auf die Reise und das Spiel in Eichstätt und es ist mir völlig wurscht, wohin genau es geht. Ich will gewinnen, das ist für mich wie bei einem Champions-League-Spiel in Lissabon oder einer Auswärtsfahrt nach Hoffenheim. Die Eichstätter haben auch ihre Mentalität und Taktik, stehen auf Platz zwei in der Tabelle. Jetzt liegt es an mir, meinem Trainerteam und meiner Mannschaft, diese Aufgabe zu lösen.