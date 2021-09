Jérôme Boateng verrät: Hansi Flick riet mir zu Olympique Lyon

Boateng: Nach all den Jahren nehme ich diese Rolle absolut an. Ich möchte aber nicht in die Kabine kommen und sagen: ‚Hey Leute, hier ist der Boss. So läuft es, das habe ich erlebt und deswegen kann ich mir dieses oder jenes rausnehmen.‘ Mit mir kann man immer reden. Ich sehe mich als Bindeglied zwischen Trainer und Mannschaft. Ich will hier meine Erfahrung einbringen. Ich sehe meine Rolle so, dass ich mit Leistung vorangehen und überzeugen will. Ich möchte den jungen Spielern mit ihrer großen Qualität dabei helfen, dass sie ihren Weg gehen und wir als Mannschaft erfolgreich sind. Mir geht es darum, dass die Mannschaft das Beste aus sich herausholt. Ich will diese unbedingte Siegermentalität, die ich mir in meiner Karriere und bei meinen bisherigen Stationen angeeignet habe, an die Mannschaft weitergeben.