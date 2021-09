Thilo Kehrer zurück im Fokus: gesetzt beim DFB und in Paris

Der Ex-Schalker erlebte in seiner noch jungen Karriere viele Höhen und Tiefen. 2018 war er für 37 Millionen Euro unter großen Vorschusslorbeeren aus Gelsenkirchen nach Paris gewechselt, war beim französischen Spitzenklub allerdings nie unumstritten. Kaum eine Transferperiode verging, in der Kehrer nicht mit einem Wechsel in Verbindung gesetzt wurde.