WM-Quali: Einzelkritik zu Deutschland - Armenien - Gnabry & Sané glänzen

LEROY SANÉ (bis 60.): So macht er ganz Deutschland Spaß! Der Dribbelkünstler sprühte an diesem lauen Spätsommerabend nur so vor Energie. Durfte auf dem linken Flügel ran und war an vielen gefährlichen Offensiv-Szenen beteiligt (leitete das 2:0 nach einer Dreh-Finte ein, 16.). Von den 18.086 Fans bekam er in der 11. Minute sogar Szenen-Applaus, als er sich das Leder nach einem Ballverlust kämpferisch zurückeroberte. Schade, dass sein Weitschuss-Kracher nur an die Latte knallte (22.). Bei seiner Auswechslung wurde er mit Standing Ovations bedacht! SPORT1-Note: 1,5