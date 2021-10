BVB: Ex-Keeper Mitchell Langerak über Borussia Dortmund, Klopp und Japan-Rekorde

Langerak: Mein erstes Bundesligaspiel war zu Hause gegen Leverkusen, ich saß auf der Bank und Mario sagte mir im Team-Hotel auf dem Zimmer: ‚Ich hoffe, dass ich spiele und ein Tor schießen werde‘. Ich dachte nur: ‚Wow, was für ein Selbstvertrauen!‘ Und dann stand Mario in der Startelf, hat zwar kein Tor geschossen, aber war brutal gut in diesem Spiel. In der nächsten Woche beim VfB Stuttgart schoss Mario sein erstes Bundesligator. Ich freue mich so sehr für ihn, dass er das so gut macht in Eindhoven. Er kann jetzt wieder einfach nur Fußball spielen. Er hat Ruhe in seinem Leben gebraucht. Und er hat weniger Stress mit seinem Hype als in Deutschland.