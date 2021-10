Conference-League: Erik Botheim schoss AS Rom und José Mourinho im Alleingang ab

Es folgte eine erfolglose Leihe zum Liga-Konkurrenten Stabaek Fotball, ehe sein Vertrag bei Rosenborg im vergangenen Jahr aufgelöst wurde und der Angreifer beim norwegischen Meister Bodö/Glimt anheuerte. Dort startet der der Youngster in dieser Saison also voll durch, führt mit seinem Klub sowohl die Tabelle der Eliteserien als auch die Gruppe C der Conference-League an.