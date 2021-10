FC Barcelona: Coutinho spricht nach erstem Tor nach Verletzung über Leidenszeit

Die ehemalige Bayern-Leihgabe kam nach einer Stunde für Fati in die Partie und entschied die Partie mit seinem Treffer kurz vor Schluss endgültig. Wie wichtig ihm dieser war, konnte man an seinem Jubel sehen. Coutinho absolvierte einen Luftsprung und – so schien es – entledigte sich des ganzen aufgestauten Frusts.