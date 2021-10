Outing von Josh Cavallo: Christoph Hertzsch von den Streetboys spricht im Interview

Hertzsch: In den Vereinen der Amateurligen spielen bereits einige offen-homosexuelle Spieler, ohne sich einem besonderen Druck ausgesetzt zu fühlen. Klar gibt es immer noch eine Vielzahl an Spielern, die sich nicht trauen, weil ihr Verein womöglich nicht das notwendige Umfeld für einen positiven Umgang mit Homosexualität geschaffen hat. Hier muss noch viel Arbeit geleistet werden. Die Zahl offen homosexueller aktiver Spieler in den obersten Ligen in Europa ist im Vergleich dazu null. Will heißen, dass hier die Hürden wohl doch noch etwas größer sind, sich zu outen. Es fehlten bisher einfach Vergleichsfälle, die den homosexuellen Spielern zeigen, wie die Reaktionen auf ein Outing eines Erstligaspielers sein können. Daher hat das Outing von Josh auch so eine große Bedeutung. Ich hoffe, es gibt anderen Mut und Kraft, sich ebenfalls für ein unbelastetes Leben zu entscheiden.