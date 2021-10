Patrice Evra mit Schock-Enthüllung: Als Kind sexuell missbraucht worden

Die Daily Mail zitiert aus dem Buch die schockierenden Geschehnisse: „Der Lehrer, der glaubte, ich sei eingeschlafen, steckte seine Hände unter meine Bettdecke und versuchte, mich zu berühren. Ich wusste, dass er etwas Falsches tat, also versuchte ich, ihn wegzuschieben und schlug ihn ... In der Dunkelheit wurden keine Worte gesprochen, aber er berührte sich selbst und wurde durch das, was geschah, sexuell erregt.“