Angriff auf PSG-Spielerin: Aminata Diallo wieder auf freiem Fuß

Was soll passiert sein? Laut der L‘Équipe soll die 31-Jährige am vergangenen Donnerstag nach einem Klub-Dinner mit der fünf Jahre jüngeren Diallo nach Hause gefahren sein. An einer roten Ampel sei sie von Unbekannten aus dem Auto gezerrt und mit einer Eisenstange auf die Beine geschlagen worden.