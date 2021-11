FC Bayern: Deisler und sein dramatischer Karriereweg, Hoeneß erinnert sich

Trotzdem kennen fast alle deutschen Fußball-Fans den Namen Deisler - selbst die jüngeren, was auch dadurch zu erklären ist, dass das Internet nichts vergisst. Best-of-Videos von Deisler haben auf YouTube teilweise über 200.000 Klicks - mit teilweise furchtbarer Bildqualität, oder auch mit chinesischem Kommentar. In der Hauptrolle in allen ein außergewöhnlich talentierter Fußballer. Und die Fans, die Deisler live spielen gesehen haben, werden diesen Namen ohnehin nicht vergessen. Zu groß waren die Hoffnungen in den jungen Kicker, um ihn zu vergessen. Und zu tragisch war sein Trauma, das ihm in seiner aktiven Karrierte immer mehr zusetzte. Bis es irgendwann nicht mehr ging.