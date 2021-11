Fussball, WM-Playoffs: Auslosung LIVE im TV, Stream, Ticker

Die europäische WM-Qualifikation ist gespielt, 10 der 13 WM-Teilnehmer stehen fest. Die restlichen drei werden in denn Playoffs ermittelt. Diese werden zwar erst im März gespielt (Halbfinals am 24. März, Finals am 29. März 2022), jedoch bereits am heutigen Freitag ausgelost. (SPORT1 begleitet die Auslosung ab 17 Uhr hier im LIVETICKER)