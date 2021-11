MLS: Hany Mukhtar über Nashville, Hertha BSC - und Vergleiche mit Haaland

Mukhtar: Meine Karriere verlief nicht steil bergauf. Ich hatte mir auch die eine oder andere Delle zugezogen. Da habe ich gelernt, worauf es wirklich ankommt im Leben, was ich besser machen muss, damit ich weiter an mich glaube. Gerade in Momenten, in denen es nicht so läuft. Ich habe auch nicht so schöne Augenblicke in meiner Karriere gehabt. Wenn es gut läuft, dann solltest du es schätzen, was es für ein Segen ist Fußballprofi zu sein.