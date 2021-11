Tottenham Hotspur verpflichtet Antonio Conte - genialer Schachzug?

Conte dagegen ist bekannt dafür, sich sein Team nach seinen Vorstellungen aufbauen zu wollen – und dafür auch das nötige Kleingeld in die Hand zu nehmen. Während seiner Zeit bei Chelsea gaben die Blues in zwei Jahren fast 400 Millionen Euro für neue Spieler aus. Auch nach seiner Ankunft in Mailand ging Conte shoppen und holte unter anderem Lukaku für über 70 Millionen. Am Ende standen in zwei Jahren auch hier Ausgaben von knapp 300 Millionen Euro zu Buche.