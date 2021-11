WM Qualifikation: 15-jähriger Enes Sali lernt bei Gheorghe Hagi und spielt für Rumänien

Enes Sali wurde am 23. Februar 2006 in Kanada geboren. Bis zu seinem elften Lebensjahr lebte Sali im kanadischen Ontario und spielte in der Jugendabteilung der Woodbridge Strikers. Im Juli 2017 brachten ihn die Talentscouts des FC Barcelona in die katalanische Metropole. Nach zwei Jahren im Nachwuchsbereich von Barca musste der spanische Topklub den jungen Sali nach einem FIFA-Urteil ablösefrei ziehen lassen.