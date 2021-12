Schwaches Abschneiden in der Youth League: Wolf und Elgert sehen vielfältige Gründe

U19-Nationaltrainer Hannes Wolf und Talententwickler Norbert Elgert von Schalke 04 führen vielfältige Gründe für das schlechte Abschneiden der deutschen Mannschaften in der UEFA Youth League an. "In anderen Ländern liegt der Fokus in dieser Altersklasse generell noch mehr auf dem Fußball, in Deutschland wird im Vergleich mehr Wert auf die Schule gelegt", sagte Wolf den Portalen Spox und Goal.