UEFA Nations League Auslosung: Deutschland trifft in Gruppe 3 auf Italien, England und Ungarn

Die Vertretungen aller 55 Mitgliedsverbände der UEFA bekommen am heutigen Abend ihre Gegner für die Nations-League-Runde 2022/23 zugelost. Die deutsche Mannschaft ist eins von 16 Teams, die in der A-Liga vier Gruppen zugelost werden. B-Liga und C-Liga werden ebenfalls aus vier Gruppen á vier Mannschaften bestehen. Nur die D-Liga mit sieben Teilnehmern wird in eine Vierer- und eine Dreiergruppe aufgeteilt.