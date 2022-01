DFB: Neue Regeln für den Kinderfußball

„Wir müssen überlegen, ob wir alles bereits in der Jugend auf den Erfolg optimieren“, sagte der frühere Bayern-Profi. „Oder ob wir ausbilden wollen. Jungs, die unabhängig vom Erfolg kicken sollen, bilde ich auch gerne aus. Aber wenn ich schon in der U14 oder U15 den absoluten Erfolg haben möchte, dann muss man sich die elf Besten holen - manchmal zulasten der eigentlichen Ausbildung der Spieler. Die Frage ist doch, wie sinnvoll überregionale Transfers bereits in teilweise jungen Jahren sind. Zu meiner Zeit war es so, dass die meisten Spieler aus München oder Umgebung kamen.“