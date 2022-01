"FC Bayern hat Urgewalt verloren": Markus Feulner vor Duell mit 1. FC Köln über Wanner, Musiala, Effenberg

Feulner: Es wirkt fast so. Er hat einen sehr großen Anteil am Aufschwung beim FC. Man sieht, wie er den Fußball mit jeder Faser seines Körpers lebt und welche Idee er hat. Er fordert ein, dass die Spieler mutig sind. Er ist am Spielfeldrand wahnsinnig aktiv und nimmt nichts persönlich. Er will seine Jungs zum Erfolg tragen. Also ein rundum guter Typ. Es ist schon beeindruckend, wie der FC in dieser Saison auftritt. Und ich glaube nicht, dass Baumgart sich abnutzt. Die Frage ist nur, ob die Spieler diese Eigenmotivation und diese Gier hochhalten können und nicht satt werden. So wie es ein Joshua Kimmich bei Bayern macht.