Gegenspieler erinnert sich: Franck Ribéry ging mir auf den Sack

An einer der schlimmsten Niederlagen in Holebas‘ Laufbahn hatte Ribéry großen Anteil: „Wir haben mit 1860 gegen die Bayern 0:1 nach Verlängerung verloren. Eigentlich waren die 120 Minuten schon vorbei, im Elfmeterschießen hätten wir die Sensation packen können“, erinnerte sich Holebas an die Partie von 2008 zurück.