Neymar-Doku jetzt auf Netflix: Batman oder Joker?

Auch über den Rekord-Wechsel vom FC Barcelona zu Paris Saint-Germain sprach Neymar Sr. in der Netflix-Serie. „Mein Sohn hat Barca nicht verlassen, weil ich es so wollte. Er war in seiner Komfortzone und wollte sie verlassen. Er hatte sich selbst ein Ziel gesetzt: ‚Ich will dieses Risiko eingehen‘, sagt er mir.“