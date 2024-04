"Einige hatten einen Herzinfarkt" - BVB-Star blickt zurück

{ "placeholderType": "MREC" }

Der Viertelfinal-Krimi gegen Atlético Madrid hat bei den Dortmundern allerdings Kräfte freigesetzt. „Das war historisch. Einige hatten da auch einen Herzinfarkt“, sagte Kapitän Emre Can und sprach von einer „emotionalen Nacht.“ Personell hat sich die Situation nach den Sorgen im Anschluss an die 1:4-Pleite in Leipzig deutlich entspannt. Die PK zum Nachlesen im Ticker.

+++ Alle Fragen beantwortet +++

Das wars, die Pressekonferenz ist beendet.

+++ Can über „Pause“ in Leipzig +++

„Ich habe mich schon geärgert, nicht dabei zu sein. Ich bin jemand, der immer auf dem Platz stehen möchte. Ich habe es lange ausgehalten mit meinen vier Gelben Karten. Es kann auch ein Vorteil für morgen sein“, sagt Can auf SPORT1-Nachfrage

+++ Terzic über Defensive und Süles Rolle +++

„Wir waren am Samstag überhaupt nicht einverstanden mit der Art und Weise, wie wir gespielt haben nach der 20. Minute, sowohl offensiv als auch defensiv. Defensiv nehme ich immer die komplette Mannschaft in die Verantwortung, genauso offensiv. Wenn ich über die Gegentore spreche, war das nicht ein individueller Fehler, sondern es fing an mit einem und dann entstand eine Kette von Fehlern. Die haben wir nicht gestoppt bekommen. Über einzelne Spieler spreche ich ungern in der PK. Ich weiß nur, Niki ist 100 Prozent gesund und 100 Prozent fit und er weiß genau um seine Rolle und was wir von ihm erwarten und was der Plan für morgen ist. Jeder muss jetzt erkennen, was wir für eine Möglichkeit haben, etwas Großartiges zu erreichen. Da geht es null Komma null um irgendwelche Befindlichkeiten und ob jemand glücklich oder unglücklich darüber ist. Es geht nur darum, dass sich jeder in den Dienst der Mannschaft und in den Dienst der Aufgabe stellt“, sagt Terzic auf SPORT1-Nachfrage.

+++ Wie verteidigt Dortmund die PSG-Offensive? +++

„Man hört häufig, wie stoppt man Mbappé? Aber wenn man sich nur auf ihn konzentriert, kommen halt alle anderen. Sie haben unfassbare Qualität, wir können uns nicht auf einen einzelnen konzentrieren. Das funktioniert. Wenn wir sowohl unseren Ball als auch unser Tor in den Fokus rücken und wir uns unterstützen und alles investieren, kriegen wir auch diese kleine Portion Glück. Aber die muss man sich durch eine gute Leistung verdienen.“

+++ Hinspiel zu Hause ein Einfluss? +++

„Wir können es nicht ändern. So wurde es ausgelost. Diese Herausforderung nehmen wir an. Es ist eine komplett andere Situation als bei Atletico und PSG. Wir wollen zwei enge Spiele kreieren. Wir haben die Möglichkeit, mit einem Heimvorteil einen kleinen Vorsprung herauszuspielen. Auf diesem Niveau kann man nicht sagen, welches Rezept das bessere ist. Wir müssen mindestens 120 Minuten auf dem höchsten Niveau zeigen, um unseren Traum zu verwirklichen.“

+++ Favoritenrolle? +++

„Wenn Sie einen Favoriten und Außenseiter wollen, dann ist es vielleicht klar. Aber Paris hat seit fast einem Jahrzehnt das Hauptziel, die Champions League zu gewinnen. Wir wollen immer ein Teil davon sein. Es sind nur zwei Spiele, da ist alles drin. Ich weiß nicht, ob wir die Favoriten in der Gruppe waren. Vielleicht haben wir als Mannschaft die wenigste Erfahrung, aber den größten Hunger. Das müssen wir zu unserem Vorteil nutzen. Es geht um Paris, es geht um uns, wir sind bereit!“

+++ Can über Mbappé +++

„Er ist einer der Besten der Welt. Wir müssen gemeinsam gegen ihn verteidigen. Die Grätsche (von Süle) habe ich gar nicht mehr im Kopf, da war ich gesperrt. Die Grätsche war von Niklas Weltklasse, ich glaube, Mbappé hat sie schon vergessen.“

+++ Wiedersehen mit Hakimi +++

„Achraf kenne ich sehr gut, er kam für zwei Jahre als Leihspieler, danach hat er einen herausragenden Weg genommen. Er hat sich direkt in den Fokus großer Vereine geliefert. Achraf hat uns ziemlich geärgert im Hinspiel. Wir wissen um seine Qualität, wir freuen uns auch, ihn wiederzusehen, aber wir wollen verhindern, dass er ins Champions-League-Finale einzieht.“

+++ Entwicklung von Paris +++

Terzic: „Sie hatten einen großen Umbruch, viele Spieler haben den Verein verlassen, aber sie haben eine sehr hohe Qualität hinzugefügt. Seit gefühlt zehn Jahren ist die Mannschaft für dieses Projekt, die Champions League zu gewinnen, aufgebaut. In den letzten Wochen sind sie sehr konstant unterwegs. Wie man sie stoppt, ist nicht leicht. Ich glaube, jeder Gegner nimmt sich vor, Kylian Mbappé zu stoppen, aber das gelingt nicht immer. Es geht darum, dass wir unsere Prioritätenliste haben. Wir müssen uns auf alles vorbereiten. Das Gute ist, wir haben vieles schon erlebt. Wir haben uns diesen Weg durch schwere Gegner verdient. Wir dürfen nicht anfangen, die Dinge zu übercoachen, sondern wir müssen Vertrauen haben, in unsere Stärke. Wir haben einen Plan, wie wir ihnen wehtun wollen. Es werden zwei enge Spiele, das Gute ist: Man kann sie gewinnen.“

+++ Ryersons Entwicklung +++

Terzic: „Ein großes Kompliment an Norwegen. In meiner Trainerkarriere habe ich mit vier Spielern aus Norwegen zusammengearbeitet, alle waren von ihrer Einstellung her brillant. Vielleicht ist Julian dahingehend der beste. Er arbeitet sehr hart. Vielleicht wurde er ein bisschen unterschätzt. Er fragt nie, wie, warum, sondern wie oft.“

Can: „Er ist auch ein etwas anderer Typ, ein großartiger Typ und sehr wichtig für uns. Er ist wie ein Pitbull auf dem Rasen. Manchmal wird er unterschätzt, aber wir sind froh, dass er bei uns ist.“

+++ Was schätzen Sie an Sabitzer, Herr Terzic? +++

„Alles!“, sagt Terzic: „Er ist ein außergewöhnlicher Charakter, der unbedingt vorweggehen will. Er hätte auch am Samstag auf dem Platz gestanden, wenn er nicht angezeigt hätte, dass es nicht geht. Er wird morgen zeigen, wie wichtig er für uns ist.“

Can: „Er ist speziell, wie die meisten Österreicher. (lacht) Was ein geiler Typ! Er hat viele Tore erzielt und viele Vorlagen gegeben. Er ist sehr wichtig für uns.“

+++ Sieg gegen Atlético als Stimmungsaufheller? +++

Terzic: „Das war ein schönes Bild. Wir hoffen, dass es nicht das letzte schöne Bild von uns in dieser Saison gewesen sein. Darum kämpfen wir.“

Can: „Das war historisch. Einige hatten da auch einen Herzinfarkt, das war eine sehr emotionale Nacht für uns.“

+++ Terzic über Gruppenduelle +++

„Wir haben hier schon ein deutlich anderes Spiel gesehen als in Paris. Das ging durch eine unglückliche Schiedsrichterentscheidung verloren. Im zweiten Spiel in Dortmund sah das ganz anders aus. Es war ein sehr offenes Spiel, in dem wir einen Tick näher dran waren, zu gewinnen. Man hat gesehen, dass wir die richtigen Schlüsse aus dem ersten Spiel gezogen haben. Paris ist jetzt an seinem Peak. Wir müssen die Leistung, die wir damals gezeigt haben, noch mal toppen. Wir sind zuversichtlich, dass wir das zeigen werden.“

+++ Terzic über Sabitzer und Malen +++

„Definitiv ausfallen werden Ramy Bensebaini und Julien Duranville, der sich vor dem Leipzig-Spiel leider wieder eine Muskelverletzung zugegzogen hat. Emre Can und Ian Maatsen sind beide wieder zurück. Gestern haben auch Marcel Sabitzer und Donyell Malen wieder am Training teilnehmen konnte. Auch Sebastien Haller war - sehr erfreulich - wieder dabei. Wir sind zuversichtlich, dass alle dabei sein können.“

+++ Terzic und Adeyemi sind da +++

Die PK beginnt.

+++ Personelle Fragezeichen beim BVB +++

Offensivstar Donyell Malen kämpft seit der Länderspielpause mit Oberschenkelproblemen. Auch hinter Ian Maatsen und Mats Hummels (Risswunde am Schienbein) stehen noch Fragezeichen. Der in Leipzig wegen einer Erkältung fehlende Marcel Sabitzer steht hingegen vor einer Rückkehr.

+++ Herzlich willkommen +++