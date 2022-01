Red-Bull-New-York-Trainer Gerhard Struber über Rangnick, Upamecano und Bundesliga

Struber: Ralf war 2014 hauptverantwortlich dafür, dass ich den Weg aus einem sicheren Job in der Privatwirtschaft raus in den Fußball gewagt habe. Die Überzeugungskraft von Ralf war einfach zu groß (schmunzelt). Seitdem ist der Kontakt zu ihm nie abgerissen, wir stehen im guten Austausch. Konkret zur Frage: Natürlich kommt man ins Nachdenken - so eine Anfrage von solch einem Verein bekommt man nicht oft. Aber gleichzeitig fühle ich mich in der Rolle des Cheftrainers sehr wohl und will diesen Weg auch weitergehen. Außerdem haben wir in New York noch einiges vor.