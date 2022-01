Thomas Stamm: Der nächste Christian Streich beim SC Freiburg

Stamm absolvierte für die Schweizer Fußballklubs FC Winterthur und den FC Schaffhausen 181 Partien in der Challenge League, schaffte es aber nie in die Super League, die erste Liga des Landes: „Ich habe mit 26, 27 aufgrund von schweren Verletzungen nicht mehr den Fokus auf meine sportliche Entwicklung gelegt, sondern musste abwägen, wie mein Lebensweg weitergeht“, berichtet der Schaffhauser Grenzgänger SPORT1. „Mit Anfang 30 konnte ich in der Schweiz den Fußballlehrer absolvieren.“