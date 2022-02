Bundesliga: Sammelkarte von Erling Haaland erzielt Rekorderlös bei Sorare

NFT‘s (Non-fungible Tokens) sind fälschungssichere Dateien. Auch wenn die Haaland-Karte also nicht greifbar, sondern „nur“ digital ist, gehört sie dem Käufer, der sie gewinnbringend weiterverkaufen könnte. Sichergestellt wird das per Blockchain-Technologie, gehandelt wird in der Krypto-Währung Ethereum. Nachteile: Der ETH-Kurs schwankt extrem, und der Anmeldevorgang ist kompliziert.