"Flutlicht an!" mit Mara Pfeiffer - zu Gast: Riem Hussein

Da erzählt die 41-Jährige von der Arbeit in der Apotheke, die sie mit einer Schwester und einem Bruder – insgesamt sind die Geschwister zu fünft – betreibt. Es sei viel losgewesen, blickt sie zurück: Masken, Unsicherheit, Tests. Ein Privileg, so gebraucht zu werden, in diesen Zeiten.