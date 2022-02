Fußball-Frauen vom FC Barcelona unbesiegbar - sogar Zuschauer-Weltrekord steht bevor

In Barcelonas Reihen befindet sich unter anderem Alexia Putellas, von der FIFA erst kürzlich zur weltbesten Fußballerin ausgezeichnet. Sie ist der Dreh- und Angelpunkt beim famos spielenden Top-Klub. 14 Mal netzte die 28-Jährige in der Liga ein, sorgte zudem für elf Vorlagen. In der Champions League waren es bislang „nur“ zwei Tore.