Wolfsburgs Pokal-Party in Köln: Stroot will Dom wackeln lassen

Am Ende einer schwierigen Saison hat der VfL Wolfsburg schon wieder den DFB-Pokal der Frauen gewonnen - und dieser zehnte Triumph in Serie soll sogar den Kölner Dom zum Wackeln bringen. „Ich weiß nicht, wie fest der steht“, sagte Wölfe-Trainer Tommy Stroot im ZDF nach dem Finalsieg am Rhein am Donnerstag: „Aber da müssen alle Kölner mal zwei Augen zu drücken.“