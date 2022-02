Nationalspielerin Gwinn klagt über "veraltete Vorurteile"

Nationalspielerin Giulia Gwinn von Bayern München sieht den Frauenfußball in Deutschland immer noch "veralteten Vorurteilen" ausgesetzt. Es hieße, "Frauenfußball sei nicht so attraktiv, deshalb wenden sich viele ab. Ich würde mir noch mehr Toleranz und Offenheit wünschen", sagte Gwinn in der Bild.