Toni Kroos überrascht wegen WM-Finale 2014: Boateng begeisterte ihn

Außerdem fällt Kroos Cristiano Ronaldo ein, mit dem er lange Jahre bei Real Madrid zusammenspielte. „Mir fällt beispielsweise ein Spiel ein, da hatten wir das Achtelfinale in der Champions League in Wolfsburg 2:0 verloren“, erinnert sich der 32-Jährige: „Da hat er uns zu Hause in die nächste Runde geschossen. Wir haben 3:0 gewonnen und er hat alle drei Tore geschossen.