Dreikampf um Premier-League-Titel: Das Restprogramm

Die Premier League hat ihren Fans schon so einige dramatischen Titelkämpfe beschert. Unerreicht ist wohl das Finale der Saison 2011/12, als Sergio Agüero in der Nachspielzeit für die Skyblues traf und seinen Klub an Lokal-Rivale Manchester City vorbei beförderte.

{ "placeholderType": "MREC" }

Sollte es jedoch in einer absehbaren Zeitspanne wieder zu einem solch packenden Titel-Endspurt kommen, stehen die Zeichen in dieser Saison wohl am besten.

Dreikampf um den Titel: Die Rest-Programme von Arsenal, Liverpool und Man City

Mit dem FC Arsenal, dem FC Liverpool und Manchester City haben sich drei Klubs in der Tabelle klar abgesetzt und machen das Meisterschaftsrennen unter sich aus. Die Pole Position haben aktuell die Gunners inne, die mit 71 Punkten und 75:24 Toren punktgleich vor den Reds (71 Punkte, 72:30 Tore) rangieren. Die Skyblues lauern mit einem Zähler Rückstand auf dem dritten Rang und haben die Titelverteidigung noch voll im Blick.

FC Arsenal

Tabellenplatz: 1, 71 Punkte, +51 Tore

{ "placeholderType": "MREC" }

Restprogramm: Aston Villa (H), Wolverhamton (A), FC Chelsea (H), Tottenham Hotspur (A), Bournemouth (H), Manchester United (A), FC Everton (H)

FC Liverpool

Tabellenplatz: 2, 71 Punkte, + 42 Tore

Restprogramm: Crystal Palace (H), FC Fulham (A), FC Everton (A), West Ham (A), Tottenham Hotspur (H), Aston Villa (A), Wolverhampton (H)

Manchester City

Tabellenplatz: 3, 70 Punkte, +40 Tore

{ "placeholderType": "MREC" }

Restprogramm: Luton Town (H), Brighton & Hove Albion (A), Nottingham (A), Wolverhampton (H), FC Fulham (A), Tottenham Hotspur (A), West Ham (H)

Arsenal mit steinigem Weg zum Titel

Der FC Arsenal wartet sehnsüchtig auf den Premier-League-Titel und könnte sich und seine Fans nach 20 Jahren Pause endlich erlösen. Einfach wird es für das Team aus London aber nicht werden. Mit Manchester United, dem FC Chelsea und Aston Villa warten noch drei Klubs die personell sehr stark besetzt sind. Viel einfacher haben es aber auch die Reds nicht, die noch gegen Tottenham, Aston Villa und West Ham ran müssen.