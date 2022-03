Eintracht Frankfurt: Deutscher Fußball trauert um Jürgen Grabowski

Kein Wunder. Schließlich sind die Zeilen eine Hommage an das Idol des Bundesligisten, das von vielen Seiten immer noch als „der beste Spieler der Hessen aller Zeiten“ gewürdigt wird. „Wir haben die Eintracht im Endspiel geseh‘n. Mit dem Jürgen, mit dem Jürgen“, heißt es in dem Song über den Frankfurter Ehrenspielführer: „Sie spielte so gut, und sie spielte so schön - mit dem Jürgen Grabowski!“