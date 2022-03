DFB-Stiftungen spenden 100.000 für die Ukraine

„Mit unserer Zuwendung wollen wir insbesondere Kinder und Jugendliche unterstützen, die aufgrund der kriegerischen Auseinandersetzung auf der Flucht sind“, sagte Nationalmannschaftskapitän Manuel Neuer (Bayern München), der Vorsitzende des Stiftungsrates der Stiftung „Die Mannschaft“: „Uns allen in der Nationalmannschaft ist es ein großes Anliegen, in dieser akuten Not Hilfe zu leisten. Unsere Gedanken sind bei den Menschen in der Ukraine.“