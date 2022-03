Fußball-Legende Sergei Rebrov bangt um Eltern im Ukraine-Krieg - Shevchenko-Partner in großer Sorge

„Mein Vater hat gesundheitliche Probleme. Jeden Tag müssen sie, wie alle anderen auch, in die unterirdischen Bunker gehen“, erzählte Rebrov, der den Al-Ain FC in den Vereinigten Arabischen Emiraten trainiert, dem Mirror. Er rufe sie jeden Tag an und sie würden gemeinsam beten: „Ich hoffe, dass das alles bald vorbei ist.“