Nachruf auf DFB-Präsident Egidius Braun

Für die Aachener Alemannia schlug – neben dem SV Breinig – sein Fußballherz. Am alten Tivoli hatten sie ihm immer ein Klappstühlchen am Spielfeldrand reserviert. Das Titelbild des Jahresberichts seiner Stiftung zeigt ihn 2020 auch im hohen Alter dort noch sitzend, nun in einem leeren Stadion. Es wurde gemacht, als kein Spiel lief und als keiner wusste, dass dem Fußball wegen der Pandemie eine solche Atmosphäre schon bald bevorstand. Vielleicht tröstlich, dass er das nun nicht mehr länger miterleben muss, auch wenn Licht am Horizont ist.